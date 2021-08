Die Seele der Musik braucht keine Show

Chopin ist nicht gleich Chopin. Seine Klavierkompositionen lassen sich (bevorzugt von der jungen Pianisten-Generation) flüchtig, federleicht und flatterhaft interpretieren, aber auch wie im Falle von Grigory Sokolov (ganz die alte Schule) mit einer Ernsthaftigkeit und Schwere, die das Publikum zu Beginn seines Solistenkonzertes am Donnerstagabend im Großen Festspielhaus fast zu erdrücken drohte. Verständlich. Die Chopin-Polonaisen in cis-, es- und fis-Moll schreien förmlich nach Melancholie und und grüblerischer Düsternis. Und solche (Un)Tiefen lotet ein Sokolov weidlich aus, ehe er sich mit der abschließenden As-Dur-Polonaise wieder in lichtere, mitreißende Höhen schwingt.