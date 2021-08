Land Tirol setzt im Umgang mit Skatern auf Dialog

Das können die Skater am Landhausplatz auch nachvollziehen. „Es ist laut, das ist ja nicht zu überhören“, sagt einer von ihnen. „Aber es gibt die Aushänge, dass man bis 22 Uhr hier skaten darf.“ Die jungen Männer verweisen darauf, dass es rund um den Platz auch andere Lärmquellen gebe. Etwa Kinder mit Rollern, Autos, feiernde Jugendliche. Das Land Tirol setzt im Umgang mit den Sportlern auf Dialog. So soll etwa die Kampagne „skate & respect“ gewisse Regeln am Landhausplatz vermitteln.