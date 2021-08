Die kleine Botin besucht Österreich

besucht ÖsterreichFerien-Erinnerungen bleiben für immer! Und es muss keine Fernreise sein, Österreich bietet wunderbare Orte, um die Zeit zu genießen.Hier sind 9 geniale Familien-Tipps für Österreich, die man unbedingt auf der Liste haben sollte und die nicht jeder kennt. Oberösterreich: Der Tierpark Grünau im Salzkammergut ist ganzjährig toll. Salzburg: das Spielzeugmuseum. Tirol: Der Kugelwald, die überdimensionale Kugelbahn am Glugetzer, bietet Spiel mit herrlicher Bergkulisse. Steiermark: der wilde Berg Mautern. Vorarlberg: Der Seewaldsee in Fontanella ist ein erfrischender, idyllischer Bergsee mit Traumkulisse. Kärnten: Am Affenberg leben Makaken in freier Wildbahn und können beobachtet werden. Wien: Der Prater bietet Schatten, Grünflächen und echte Erholung mitten in der Stadt. Burgenland: Der Steppentierpark Pamhagen ist schattig und kinderwagentauglich. Niederösterreich: Eine Alpaka-Wanderung bietet ein ganz besonders eindrucksvolles Tier-Erlebnis.