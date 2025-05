Die kleine Botin liebt Rosen und Erdbeeren

„Fifty Shades of red and pink“ oder anders gesagt, der süße Duft und die zarten, schönen Blätter, die Dornen, die sie ein bisschen unnahbar machen und die Widerstandskraft, die sie wirklich alt werden lässt… – was mich genau an den Rosen fasziniert, kann ich gar nicht so einfach sagen. Jedenfalls mag ich sie sehr und freue mich schon immer sehnsüchtig auf den Tag, an dem im Frühling die erste Knospe aufblüht.