Britin nach Drogencocktail in Bar wie „besessen“

„Niemand sollte sich so fühlen müssen!“

Mit dem Video will Claire junge Frauen aufrütteln und sensibilisieren: „Wenn dieses Video nur eine Person vor solch einer Tat rettet, hat es sich gelohnt, das Video zu teilen.“ Millie selbst geht es bereits besser. „Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst“, gab sie „Newsweek“ zu Protokoll. „Niemand sollte sich so fühlen müssen!“ Der Nachtclub, in dem Millie das Getränk angeboten wurde, appelliert indes an seine Gäste: „Lassen Sie Ihre Getränke nie unbeaufsichtigt!“