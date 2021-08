Keine OSZE-Mission bei russischer Parlamentswahl

Bei der russischen Parlamentswahl im September wird es keine Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben. Wegen „Beschränkungen“ durch Russland sei man nicht in der Lage, Beobachter zur Duma-Wahl zu schicken, teilten das OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) und die Parlamentarische Versammlung der OSZE (OSZE-PV) am Mittwoch mit.