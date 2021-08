Defereggental: Baustopp für Kraftwerk gefordert

Weiter keine Ruhe kehrt bei den Kraftwerksplänen des Landes Tirol rund um die Isel und ihre Zubringer ein. Vor kurzem habe es die wasserrechtliche Bewilligung für das Gemeindekraftwerk Defereggental an der Schwarzach gegeben. Gegen diese legt nun der WWF Beschwerde beim Landesverwaltungsgerichtshof ein. Die Planungsunterlagen seien mangelhaft und veraltet, zudem orte man schwere Verfahrensfehler. Dazu erläutert Gewässerschutzexpertin Marianne Götsch: „Dort, wo künftig die Druckrohrleitung des Kraftwerkes entlangführen soll, werden aktuell bereits Lawinenschutzgalerien gebaut. Das ist genau so, als würde man einen Parkplatz an einer Stelle genehmigen, auf der gerade ein Haus errichtet wird.“