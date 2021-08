Wiener Diversity Ball führt 1-G-Regel ein

„Alles getestet, alles Vielfalt“, lautet das Motto, wenn der Diversity Ball am 11. September im Kursalon Wien nach der coronabedingten Zwangspause die Ballsaison wieder einläutet. Die Besucher sind so vielfältig wie das Leben selbst, der Ball ist so bunt wie barrierefrei. Deshalb prescht der Veranstalter vor und führt die 1-G-Regel für das Fest ein.