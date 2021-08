Haben wir aus der Flüchtlingskrise 2015 gelernt?

Seit 2015 ist nicht viel passiert

Nun scheint die Zahl der Flüchtlingsaufgriffe in Österreich wieder massiv anzusteigen. Allein in der letzten Woche wurden 607 Migranten im Burgenland aufgegriffen und an einem Grenzort im Burgenland musste sogar eine Notaufnahmestelle eingerichtet werden. Ob das Vorboten einer neuen Welle sind, kann derzeit keiner sagen. Klar ist aber in jedem Fall, dass wir in vielen wichtigen Asylfragen seit 2015 nicht weitergekommen sind.