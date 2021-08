Magnus Brunner will UVP-Verfahren verkürzen

Brunner spart im Zuge seiner Forderung nicht mit Kritik: „Wer am Freitag für mehr Klimaschutz demonstriert, muss am Montag auch die notwendigen Projekte unterstützen.“ Es habe in letzter Zeit oft „Alleingänge im stillen Kämmerchen“ gegeben, meinte er in Richtung Klimaschutzministerin Gewessler. Wenig Freude hatte Brunner zuletzt auch mit der von Gewessler angekündigten Evaluierung der S 18.