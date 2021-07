Lehrer rechnen mit „hohem Maß an Normalität“

Kimberger schaut „zuversichtlich in den Herbst“

Für Kimberger ist das ein gangbarer Weg, um „mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, aber größtmöglicher Normalität“ in das neue Schuljahr zu gehen. Besonders wichtig sei der Lehrervertretung die Sicherheitsphase nach Schulbeginn, in der häufige Tests stattfinden sollen. „Unter diesem Gesichtspunkt können wir - mit der gebotenen Vorsicht, aber doch - zuversichtlich in den Herbst schauen“, so der Gewerkschafter, der betont, dass die Maßnahmen eng zwischen Gewerkschaft und Ministerium abgestimmt seien.