Enteignung für neue Bahnunterführung in Golling

Am Freitag starten in Golling die Arbeiten an einer neuen Bahnunterführung, die die Eisenbahnkreuzung im Bereich der Wasserfallstraße ersetzen wird. Dabei sind umfangreiche Umleitungen nötig. Die Kreuzung Wasserfallstraße wird komplett gesperrt, die Salzachtalstraße ist für die kommenden 16 Monate nur mehr einspurig in Richtung Süden befahrbar. Für die neue Bahnunterführung werden auch drei Häuser abgerissen.