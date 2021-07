Kommt jetzt auch die Impfpflicht für Lehrer?

Loser fordert, in alle Überlegungen miteinbezogen zu werden. Sollte eine Impfpflicht kommen, erwartet sie einen „Aufschrei der Lehrerschaft“. Wie ein möglicher Protest aussehen könnte, lässt sie aber noch offen: „Da habe ich mir noch kein Szenario überlegt - das möchte ich eigentlich auch noch nicht“. Die Lehrervertreterin befürchtet, dass eine Impfpflicht dem gesamten Berufsstand schaden könnte: „Sollte es eine Impfpflicht nur für Lehrpersonen geben, kann ich mir gut vorstellen, dass einige junge Menschen diesen Beruf nicht ergreifen werden. Die Attraktivität des Lehrerberufs ist ohnehin nicht mehr sonderlich hoch. In Zeiten von Lehrermangel wäre eine Impfpflicht ein Schritt in die falsche Richtung.“