Vögel und Käfer legen ÖBB-Großprojekt lahm

Eigentlich wollten die ÖBB das Baumaterial auf einer Deponie Karlsreith im Grenzgebiet zwischen Köstendorf und Seekirchen aufschütten. Doch daraus dürfte nichts werden. Bei neuerlichen Untersuchungen entdeckte man am geplanten Areal nicht nur etliche Exemplare des EU-weit streng geschützten Schwarzen Grubenlaufkäfers. Auch die – ebenfalls geschützten – Greifvögel Rot- und Schwarzmilan nisten in dem Gebiet. Der Rotmilan gilt in Österreich als vom Ausstreben bedroht. Er nistet erst seit wenigen Jahren in Salzburg. Die Anzahl an Schwarzmilanen im Bundesland lässt sich an beiden Händen abzählen. „Es gibt für diese Tiere einfach zu wenig Erkenntnisse, wie sie umzusiedeln wären“, sagt Höss. Oder anders ausgedrückt: Eine Deponie in Karlsreith ist wegen der Vögel und Käfer de facto wohl ausgeschlossen. „Die jetzigen Funde sprechen nicht für den Standort“, gibt auch Höss offen zu.