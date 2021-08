Lienz: Plan für neues Schulzentrum Nord steht

Unterricht in Containern

Der Baubeginn soll in den Sommerferien 2022 erfolgen und rund zwei Jahre dauern. Wie man während der Bauzeit mit den Schulklassen umgehe, sei noch in Ausarbeitung. „Wir müssen jedenfalls von der Schule aussiedeln. Angedacht sind Containerklassen“, erklärt Thalmann. Die Pläne dafür seien noch in der Schwebe.