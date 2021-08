Dadic und Mayr sind heiß auf Siebenkampf-Medaille

Victoria Hudson: Günstige Gruppe B

Bereits am Dienstag sind Speerwerferin Victoria Hudson in der Qualifikation und Susanne Walli im 400-m-Vorlauf am Start. Hudson, die außer den Insidern wohl niemand auf der Rechnung hat, könnte durchaus für eine kleine Sensation sorgen. Sie wirft in der Gruppe B der Qualifikation (3.50 Uhr MESZ) und hat durchaus Chancen auf einen Einzug ins Finale der besten Zwölf. Mit 64,68 m ist sie Siebente der Entry List. „Sie ist in sehr guter Form, hat gute Trainingsleistungen“, weiß Ivona Dadic.