Impfbus macht am Garnmarkt und vor Baywa Halt

Nach den ersten Einsätzen in Feldkirch und Rankweil ist der Impfbus des Landes auch in der bevorstehenden Woche wieder unterwegs. Am Dienstag, 3. August, von 13 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 4. August, von 9 bis 13 Uhr macht der Impfbus zuerst am Garnmarkt in der Gemeinde Götzis Halt. Am Freitag, den 6. August, und am Samstag, 7. August, parkt der Impfbus dann jeweils von 10 bis 15 Uhr bei der Baywa in Lauterach.