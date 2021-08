Häuser in Schmirn- und Valsertal abgeschnitten

Straßensperre auch in Osttirol

Auch in Osttirol machten die Unwetter Probleme. Nach einem Erdrutsch im Gemeindegebiet von St. Jakob in Defereggen musste am Samstagabend auch die Defereggentalstraße (L 25) zwischen Erlsbach und Ladstatt in beide Richtungen gesperrt werden. Die italienischen Behörden wurden seitens des Landes über die Sperre informiert. Sonntagfrüh machten sich Geologen des Landes sowie die zuständige Straßenmeisterei auf den Weg, um die Lage zu begutachten.