Unwetter in Graz: Einsätze laufen noch immer

Mehrere Stromausfälle in Geidorf und der Innenstadt

In den Bezirken Innere Stadt und Geidorf kam es am Samstag zu Stromausfällen. 40 Trafostationen waren betroffen, was dazu führte, dass 50.000 KundInnen zeitweise ohne Strom waren. An der Behebung der Versorgungsunterbrechung arbeiten die Energieversorgungsunternehmen mit Hochdruck, wie die Stadt mitteilte.