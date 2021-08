Der Dichter Shakespeare auf der Suche nach Liebe

Das Dichten verlernt

In dieser beeindruckenden Kulisse entfaltet sich ein elisabethanisches Theater, in dem alle unter Druck stehen: Einige wollen Rollen ergattern; eine Frau will mitspielen, obwohl sie nicht darf. Zwei Theatermacher raufen sich um das neue Stück von Shakespeare, der aber das Dichten verlernt hat. Doch dann schaut er einem vermeintlichen Schauspieler tief in die Augen und plötzlich sprudelt der Quell.