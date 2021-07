„Rheinbähnle“ kollidierte in Lustenau mit LKW

Das „Rheinbähnle“ ist im Vorarlberger eine echte Institution! Der, ursprünglich als Dienstbahn der internationalen Rheinregulierung eingerichtete Zug, wird heute vor allem von Touristen genutzt. Am Freitag war eine Garnitur des „Rheinbähnle“ in Lustenau in einen Unfall mit einem LKW verwickelt.