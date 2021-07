Firma zahlt über 600.000 Euro an Opferfamilien

Zehn Jahre vor dem Drama auf der „Ost“ mit 71 Todesopfern in einem Kühllaster sorgte bereits 2005 eine Flüchtlingstragödie in Norditalien für Erschütterung: Zwei Kurden waren in einem rot-weiß-roten Lkw qualvoll gestorben. Mittlerweile hat das österreichische Transportunternehmen bereits mehr als 600.000 Euro an Entschädigungen an die Opferfamilien gezahlt.