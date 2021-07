Absturz auf A1: „Mann fiel förmlich vors Auto“

Rettungssanitäter als Ersthelfer

Was folgen sollte, war ein erbitterter Kampf um das Leben des 36-Jährigen auf der Fahrbahn der A1. Ein Rettungssanitäter aus Grieskirchen begann umgehend als Ersthelfer mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen und der Reanimation des Verunglückten. In weiterer Folge beteiligte sich daran auch die Mannschaft eines Rettungsautos, die gerade auf dem Weg nach Salzburg war und zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen war.