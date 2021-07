Arbeiter (36) von Brücke auf A1 gestürzt - tot

Tragödie am Donnerstagnachmittag auf der Westautobahn in Niederösterreich: Ein Arbeiter stürzte im Baustellenbereich bei St. Valentin von einer Brücke auf die Autobahn - für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die A1 musste in Richtung Salzburg vorübergehend gesperrt werden.