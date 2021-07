Wiener Stadtwerke: Chefs fragen Impfstatus ab

Und, schon geimpft? An der Frage kommt keiner vorbei. Jetzt auch die 15.000 Mitarbeiter der Wiener Stadtwerke nicht. „Als Geschäftsführer tragen wir die Verantwortung für unsere MitarbeiterInnen, unsere KundInnen und das Funktionieren dieser Stadt“, heißt es in einem Brief an die Beschäftigten. Deshalb werde man nun den Covid-19-Immunitätsstatus abfragen. „Mehr als 17 Monate Ausnahmezustand sind genug - nur die Impfung ermöglicht uns mehr Sicherheit“, so die Generaldirektoren im Brief.