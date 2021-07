Wienerwald: Geröll gefährdet Ross und Reiter

„Wo zuvor Reitwege mit bereitbaren Böden waren, liegt jetzt grober Steinschotter. Trab, Tölt oder Galopp ist auf diesen Wegen nicht mehr möglich. Auf den Steinen, von rund drei Zentimeter Durchmesser bis hin zu Handball-großen Brocken, ist das Verletzungsrisiko für die Pferde einfach zu groß“, warnt Claudia Aschour in einem offenen Brief an die Bundesforste. Die gebürtige Wienerwalderin ist seit zwei Jahren Pferdebesitzern in Laaben, Bezirk St. Pölten, und verfolgt die Entwicklung auf den Forstwegen naturgemäß mit Argusaugen.