Armut: Lücken schließen, Härten entschärfen

Was die Bekämpfung der Armut in Österreich betrifft, will Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) die Schlagzahl erhöhen. Er verwies zwar auf diverse während der Pandemie von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Einmalhilfen und Unterstützungsprogramme, diese seien aber „nicht genug“, meinte er bei einem Termin mit Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag. Existierende Lücken müssten geschlossen und Härten entschärft werden.