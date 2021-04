Corona treibt immer mehr Steirer in die Armut

Plötzlich geht es sich nicht mehr aus

Denn die Pandemie trifft nicht nur all jene, die ohnehin unter Armut gelitten haben, sondern hat auch sichtbar gemacht, wie viele schon davor nur knapp ausgekommen sind: „Das sind Menschen, die das Leben vor Corona zwar recht gut bewältigen konnten, aber halt immer auf den letzten Zacken. Wenn so jemand in Kurzarbeit kommt oder ein Zusatzjob - etwa in der Gastronomie - wegfällt, geht es sich finanziell plötzlich vorne und hinten nicht mehr aus“, erklärt Beiglböck.