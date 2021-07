Die kleine Botin liebt schöne Souvenirs

Am Ende des Urlaubs heißt es nicht nur Sand ausklopfen und Wäsche einpacken. Auch an die Daheimgebliebenen wollen wir denken und ein paar schöne Souvenirs aus der Urlaubsregion mitbringen. Die Möglichkeiten kennen keine Grenzen. Von simplen und - wie ich finde - immer noch coolen Ansichtskarten bis hin zu überteuerten Staubfängern ist alles möglich. Am meisten freut aber alle, dass wir gesund und erholt wieder kommen, egal, was wir mitbringen. Ich möchte diesen Gedanken auch den Kindern mitgeben. „Es kommt nicht auf den materiellen Wert an, sondern darauf, mit Herz zu schenken.“ Dazu eignen sich scheinbare Kleinigkeiten am besten. Blütenblätter und Gräser, die wir pressen, besondere kleine Steine, Muscheln oder einfach Treibgut und Holz, welches das Wasser „bearbeitet“ hat.