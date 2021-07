Magazin behauptet: Tina Turners Krebs ist zurück

Gebete für Tina

Der Stylist Wayne Scot Lukas, der mit Turner auf zwei Welttourneen war, enthüllt in „InTouch“, dass er für seine ehemalige Chefin betet: „Tina war bereits nicht mehr wirklich gesund, als sie 2019 auf PR-Tour für ihr Musical in New York war. Es ist schon ein Wunder, dass sie so lange durchgehalten hat. Ich hoffe, dass sie es bis Weihnachten schafft.“