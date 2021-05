Tina Turner wurde in Hall of Fame aufgenommen

Musik-Stars wie Tina Turner, Carole King und Jay-Z haben es in die Ruhmeshalle des Rock ’n’ Roll geschafft. Zudem werden heuer auch Musiker Todd Rundgren und die Bands Foo Fighters und The Go-Go‘s aufgenommen, wie die Hall of Fame in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Mittwoch mitteilte. Sie waren aus einer Gruppe von 16 Anwärtern ausgewählt worden. Am 30. Oktober sollen die Künstler bei einer feierlichen Veranstaltung in Cleveland offiziell eingeführt werden.