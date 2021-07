Frisches Sushi trifft hausgemachte Mehlspeisen

Automat mit Sushi

Jetzt wurde das Angebot erweitert. In Zusammenarbeit mit „Die Fischerei“ in Neusiedl am See gibt es in einem Automaten täglich frisches Sushi und andere Delikatessen. „Das ist ein Service für Kunden aus dem Seewinkel, damit sie nicht immer nach Neusiedl fahren müssen“, so Christian Pobatschnig.