Kogler: Klimafolgen „nicht irgendwo am Nordpol“

Der Streit um das richtige Vorgehen zur Bekämpfung der Klimakrise hat in den vergangenen Wochen auch für aufgeheizte Stimmung in der Koalition gesorgt. Beim Sommerministerrat am Mittwoch war die türkis-grüne Regierung daher bemüht, wieder Harmonie und Arbeitseifer zu demonstrieren - sie präsentierte eine Liste der Arbeitsschwerpunkte für den Herbst. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach bei der Pressekonferenz aber das aktuelle Konfliktthema Nummer eins an. Die Auswirkungen der Klimakrise seien jetzt schon gegenwärtig, „die sind nicht irgendwo nur am Nordpol“, sondern mitten in Österreich, sagte er.