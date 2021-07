D: Testpflicht für ungeimpfte Urlauber angekündigt

Angesichts steigender Corona-Zahlen in Deutschland steht nun eine Testpflicht für Reiserückkehrer im Raum. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, dass die Bundesregierung Tests für Einreisende ohne vollen Impfschutz bereits ab 1. August vorschreiben wolle. Eine Regierungssprecherin nannte am Mittwoch in Berlin aber keinen Termin und wies noch auf laufende Abstimmungen hin. Die Regeln für Reiserückkehrer seien auch Thema bei Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs am 10. August.