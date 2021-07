Messerangreifer in Graz: „Er war eigenartig“

Die Spuren am Tatort zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk des Mehrparteienhauses in der Lazarettgasse sind nicht zu übersehen. Unmengen von Blut, leeren Spritzen und Verbandsmaterial, in den Wänden tiefe Einschusslöcher: Kurz vor 2 Uhr hatte sich die 41-jährige Ehefrau des Bosniers panisch in einem Zimmer verbarrikadiert und den Notruf gewählt. Sie habe Angst vor ihrem gewalttätigen Ehemann, fürchte um ihr Leben.