Graz: Messerangreifer von Polizei niedergeschossen

Schusswaffeneinsatz der Polizei in der Nacht auf Dienstag in Graz: Ein 44-Jähriger war mit zwei Messern auf Beamte losgegangen, die wegen eines familiären Streits zu einer Wohnung im Bezirk Gries gerufen worden waren. „Der Angreifer war lediglich durch Schüsse zu stoppen“, so die Polizei. Der Verdächtige wurde lebensgefährlich verletzt.