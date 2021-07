Sandsturm hüllte chinesische Stadt in braune Wolke

Ein heftiger Sandsturm hat die am Rande der Wüste Gobi in der Provinz Gansu liegende chinesische Stadt Dunhuang in eine dichte braune Wolke gehüllt. Die bei Touristen beliebte Stadt an der Seidenstraße verschwand kurzzeitig in der über 100 Meter hohen Staubwolke. Die Aufnahmen des Wetterphänomens (siehe Video oben) wirkten wie Szenen aus einem Katastrophenfilm.