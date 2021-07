Tabak-Konzern will Zigarettenverkauf in GB stoppen

Der Tabakriese Philip Morris will den Verkauf von Zigaretten in Großbritannien innerhalb der nächsten zehn Jahre einstellen. Seine bekannteste Marke Marlboro wird damit nach mehr als 100 Jahren aus den britischen Regalen verschwinden. Das erscheint kurios, ist es aber nicht: Denn das Unternehmen hat den Trend der Zeit erkannt und will „moderne Alternativen“ zu Zigaretten fördern, die angeblich weniger schädlich sind. Die entsprechenden Produkte hat der Konzern freilich selbst im Sortiment.