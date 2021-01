Pfandsystem: Automat schluckt Plastik und Dosen

„Es geht so einfach“

Mit Ökoministerin Gewessler schritt er am Donnerstagvormittag in einer Lidl-Filiale in Wien-Meidling zur Tat. Der neuartige Prototyp-Pfandautomat tat, wofür er konstruiert wurde – nämlich Plastik und Metall zu verschlucken. „Es geht so einfach“, geriet Gewessler ins Schwärmen. Einmal mehr bekräftigte sie, dass „der Kampf gegen Plastik immer wichtiger wird“.