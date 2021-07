Nach Unfall mit Kind sucht Polizei den Autolenker

Der Elfjährige aus Linz ging am Montag gegen 15 Uhr am Gehsteig der Prinz-Eugen-Straße Richtung Industriezeile. An der Kreuzung mit der Auf-/Abfahrt zur A7 überquerte der Junge bei Grünlicht den Schutzweg. Dabei wurde er von einem größeren dunklen Pkw mit silbernem Frontbereich angefahren. Er wurde von der rechten Frontseite erfasst und kam zu Sturz. Der Wagen kam von der Industriezeile und wollte Richtung A7 Fahrtrichtung Süd abbiegen.