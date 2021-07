Böser Streich: Hockeygirls führen Mitspielerin vor

Panik ist so nahe

Sonja sitzt nichtsahnend im Mannschaftsbus, als ihre Teamkollegin sie via TikTok aufs Korn nehmen. „Also, Sonny hat gerade nach dem ersten Spiel ihre Akkreditierung in der Umkleidekabine hängen lassen“, erklärt Pieper im Video. Zimmermann ist jedoch mit ihrem Handy beschäftigt, merkt nicht, dass sie gefilmt wird. „Sie hat keine Ahnung“, so Pieper. „Die Panik ist so nah“, meint Lorenz lachend.