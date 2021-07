Anzeigenhagel nach Tuningszene-Treffen

Am Freitag, 23. Juli, hat sich die Tuning-Szene ein Stelldichein in Götzis gegeben. Rund 30 Autos waren am Platz vor dem Möslestadion geparkt. Um 20 Uhr wurden es sogar noch mehr, allerdings waren die Neuankömmlinge nur mit Blaulicht getunt. Die Polizei hatte zuvor einen Tipp bekommen und rückte mit fünf Streifenwagen an.