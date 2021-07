Die Rechnung für den Großeinsatz

Zeugen hatten den spektakulären Unfall Freitagabend beobachtet: Ein Auto war in die Schrankenanlage der Eisenbahnkreuzung in Gstatterboden gekracht, danach hatte sich der Fahrer über eine Wiese Richtung Admont aus dem Staub gemacht. Sofort lief eine riesige Suchaktion nach dem vermeintlich verletzten Salzburger an: Sechs Feuerwehren schickten 51 Kameraden zum Einsatz, die Polizei war unter anderem mit zwei Diensthundestreifen und einem Hubschrauber vertreten, die Bergrettung rückte mit 30 Mann aus, die Wasserrettung mit 16 Helfern.