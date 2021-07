Neumayer erstmals in Hauptfeld von ATP-Turnier

Als Turniersieger in die Gamsstadt

Indes hat sich der in der Gamsstadt topgesetzte Norweger Casper Ruud weiter prächtig für Kitzbühel eingeschlagen. Die Schweiz ist für den Norsker 2021 ein guter Boden: Nach dem Titel in Genf vor rund zwei Monaten holte Ruud nun auch das Event in Gstaad - wie Kitzbühel ja ein höher gelegener Turnierort. Ruud besiegte den Franzosen Hugo Gaston mit 6:3,6:2. Für den Weltranglisten-14. aus Oslo war es der vierte ATP-Tour-Titel.