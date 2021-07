Bewaffneter Räuber überfiel Supermarkt in Wien

Bewaffneter Raubüberfall Samstagmittag in Wien: Ein bislang Unbekannter marschierte kurz nach 11 Uhr in einen Supermarkt im Bezirk Floridsdorf und bedrohte die anwesenden Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe. Mit Bargeld in unbekannter Höhe ergriff der Täter die Flucht - offenbar auf einem Fahrrad. Die Fahndung läuft.