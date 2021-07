HSV gewinnt deutschen Zweitliga-Schlager

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 ist mit einer Niederlage in die neue Spielzeit der 2. deutschen Liga gestartet. Die Gelsenkirchner verloren am Freitagabend vor 19.770 Zuschauern im Duell der abgestürzten Traditionsclubs gegen den Hamburger SV mit 1:3 (1:0). Der im Sommer vom HSV zu Schalke gewechselte Simon Terodde erzielte in der 7. Minute die Führung für die Gastgeber, die Hamburger drehten die Partie aber nach der Pause.