Waleri Karpin neuer Teamchef Russlands

Der russische Fußballverband hat Waleri Karpin zum neuen Nationaltrainer ernannt. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Stanislaw Tschertschessow an, dessen Vertrag Anfang des Monats nach dem frühen Aus bei der EM aufgelöst worden war. Karpin trainierte zuletzt den FC Rostow. Sein Vertrag bis Ende dieses Jahres mit der Möglichkeit einer Verlängerung werde am Montag unterzeichnet, teilte der Verband in Moskau mit.