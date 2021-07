Auftakt zur 12. Ausgabe des Wiener Popfests

In Wien wird endlich wieder richtig Popfest gefeiert: Am Donnerstagabend erfolgte der Aufakt zur 12. Ausgabe. Bis Sonntag wird in der Arena musiziert. Das Gelände fungiert als Ausweich-Location, da hier die Anti-Virus-Bestimmungen einfacher umgesetzt werden können als auf einer öffentlichen, frei zugänglichen Fläche wie dem Karlsplatz. Besucher müssen jedoch damit rechnen, vor verschlossenen Toren zu stehen, wenn sie zu spät kommen.