Bremsanlage defekt: Auto geriet ins Schleudern

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in der Kärntner Gemeinde Arnoldstein auf der Wurzenpass Straße B109 gekommen. Ein 89-Jähriger und seine Frau fuhren die steile Straße hinunter. Dabei versagte plötzlich die Bremsanlage. Der Wagen kam am Dach liegend zum Stillstand.