Roland Weißmann bewirbt sich als ORF-Chef

ORF-Vizefinanzdirektor Roland Weißmann bewirbt sich für den Posten des ORF-Generaldirektors. Seit Monaten wird Weißmann als aussichtsreichster Kandidat für den Job gehandelt. „Lange wurde spekuliert, jetzt kann ich sagen: Ja, ich trete an“, sprach er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz die Gerüchte an. Der ORF müsse in den nächsten Jahren digitaler, jünger und diverser werden, so der 53-Jährige.